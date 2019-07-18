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الى العيد اهديها


الى العيد اهديها
ميسون نعيم الرومي

أرد اسألك يالجاي يا عيد الاحباب

بعده الفـرح بالدار واتحني بالباب ؟

متغربه گال اهناك بطل ســؤالك

الغربه ذل او ضيم .. محد حچالك؟

***

ملتمـَّه كلهه الناس تســـتقبل العيــد؟

دشداشه ثوب اجديد والحنه بالإيد؟

طشوا هلچ تدرين والباقي موجوع

باوعلي هز ابايد .. وابعينه لدموع

***

هم شفت اهلنه اهناك نصبوا مراجيح؟

شـِعلـَوْ شـَـمع يا عيد عـَـلـْگــَـوْ مصابيح؟

ظلمه اوخـِليـّه الدارسـكنتهه غربان

يا دار اهلنـَه اوگال ما بيهه عنوان

***

مالك طعم يا عيد والگلب ملچوع

نذكر زمان الفات .. واتهل الدموع

بسـَّـك تحن اتنوح ! ملـّوك الاحباب

لا نفع دمع العيـن ! شـيفيد العتاب؟

***

هم تدري يا هالعيد عـِـفـْـنـَه وطنه

اوهم تدري يا هالعيد منه انطردنه

باعـونه كلنه اهناك والغصـَّه بالروح

حتى النخل والماي ع اللي جره اينوح

***

ارد انشدك يا عيد هم شفت اهلنه ؟

بعده الفرح بالجاي ؟ ذيچ المحنه ؟

ع الأهل تسأل ليش والغربه غربه

طير اوكسير اجناح ضيع ابسربه

***

ما شفنه ابد فد يوم .. الوطن يـِنـْحـَـبْ

شيب اوشباب ايتام والعازه تـِـتـْعـِـب

گال الوطن مبيوع والثمن مقبوض

تحمل هضم چم دوب والضلع مرضوض

***

تدري انت يا هالعيد سومر اهلنه

بالوطن اول ناس .. بيه انخذلنه !

گال انتِ خو تدرين .. (غربه غزونه)

بسم الله بسم الدين ! شو فرهدومه

***

جيت انت يا هالعيد .. مثل اول العام ؟

لو خبر عندك زين ! لو هالوضع دام

كال ايسي ! هيدي اهناك .. وين النفاهه!

بوگ اومرض وادموم .. مامش رفاهه

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17 / تموز / 2019

ســــــــــــــــتوكهولم

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