الى العيد اهديها
ميسون نعيم الرومي
أرد اسألك يالجاي يا عيد الاحباب
بعده الفـرح بالدار واتحني بالباب ؟
متغربه گال اهناك بطل ســؤالك
الغربه ذل او ضيم .. محد حچالك؟
***
ملتمـَّه كلهه الناس تســـتقبل العيــد؟
دشداشه ثوب اجديد والحنه بالإيد؟
طشوا هلچ تدرين والباقي موجوع
باوعلي هز ابايد .. وابعينه لدموع
***
هم شفت اهلنه اهناك نصبوا مراجيح؟
شـِعلـَوْ شـَـمع يا عيد عـَـلـْگــَـوْ مصابيح؟
ظلمه اوخـِليـّه الدارسـكنتهه غربان
يا دار اهلنـَه اوگال ما بيهه عنوان
***
مالك طعم يا عيد والگلب ملچوع
نذكر زمان الفات .. واتهل الدموع
بسـَّـك تحن اتنوح ! ملـّوك الاحباب
لا نفع دمع العيـن ! شـيفيد العتاب؟
***
هم تدري يا هالعيد عـِـفـْـنـَه وطنه
اوهم تدري يا هالعيد منه انطردنه
باعـونه كلنه اهناك والغصـَّه بالروح
حتى النخل والماي ع اللي جره اينوح
***
ارد انشدك يا عيد هم شفت اهلنه ؟
بعده الفرح بالجاي ؟ ذيچ المحنه ؟
ع الأهل تسأل ليش والغربه غربه
طير اوكسير اجناح ضيع ابسربه
***
ما شفنه ابد فد يوم .. الوطن يـِنـْحـَـبْ
شيب اوشباب ايتام والعازه تـِـتـْعـِـب
گال الوطن مبيوع والثمن مقبوض
تحمل هضم چم دوب والضلع مرضوض
***
تدري انت يا هالعيد سومر اهلنه
بالوطن اول ناس .. بيه انخذلنه !
گال انتِ خو تدرين .. (غربه غزونه)
بسم الله بسم الدين ! شو فرهدومه
***
جيت انت يا هالعيد .. مثل اول العام ؟
لو خبر عندك زين ! لو هالوضع دام
كال ايسي ! هيدي اهناك .. وين النفاهه!
بوگ اومرض وادموم .. مامش رفاهه
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17 / تموز / 2019
ســــــــــــــــتوكهولم