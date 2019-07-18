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امريكا تعلق على هجوم اربيل

ادانت السفارة الامريكية في بغداد الهجوم المسلح الذي استهدف موظفين بالقنصلية التركية باربيل.
وذكر بيان للسفارة، “تُدين بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد الهجوم البشع على موظفين القنصلية التركية في أربيل”.
واضاف، “نتقدم بتعازينا القلبية للبعثة الدبلوماسية التركية ونعرب عن تضامننا في الدفاع عن سلامة الدبلوماسيين الأجانب والبعثات الدبلوماسية في العراق”.
واعلنت اسايش اربيل، مقتل موظف في القنصلية التركية ومواطن بهجوم مسلح في عاصمة الاقليم.
وذكر بيان لمديرية الاسايش، “وقع هجوم مسلح داخل مطعم في اربيل، وللأسف اسفر الهجوم عن مقتل موظف بالقنصلية التركية ومواطن، بينما اصيب شخص اخر”.
وتابع، “في الوقت ذاته، نود ان نطمئن اهالي اربيل وخصوصاً الدبلوماسيين، اننا لن نمسح لاي احد بزعزعة الأمن والاستقرار في اقليم كوردستان، وفتحتنا تحقيقاً في الحادث وسينال الجناة عقابهم العادل”.

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