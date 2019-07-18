انتشال غارق يزن 400 طن كان يعيق حركة الملاحة البحرية العراقية

اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق (احدى تشكيلات وزارة النقل) يوم الاربعاء انتشال بانطون غارق يزن (400) طن قبالة أرصفة ميناء أم قصر الشمالي جنوبي البصرة.

واوضحت الشركة في بيان اليوم، أن العديد من الغوارق البحرية كانت تعيق حركة الملاحة البحرية ويسبب عرقلة في عمليات الارساء والاقلاع للسفن وعمليات الحفر البحري وتم انتشال العدد الاكبر منها والعمل مستمر بوتيرة متصاعدة على انتشال ما تبقى .

واضاف البيان تم إعداد خطط من قبل وزارة النقل والموانئ لإنتشال الغوارق بجهود وطنية دون الحاجة لشركات بحرية دولية كانت تعمل على انتشالها في السابق مما كان يكلف الدولة هدر في الاموال والوقت .