نيجيرفان بارزاني تلقى رسالة من وزير الخارجية الفرنسي …

باريس تؤكد إصرارها على تعميق التعاون مع إقليم كودستان

تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، رسالة من جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، أشاد فيه بدوره خلال فترة رئاسته حكومة إقليم كوردستان، وعبر عن ثقته بدوره المستقبلي.

وجاء في الرسالة «بعد السعادة والشرف اللذين نلتهما باستقبالكم في باريس في ١٠ تموز، وجدت من الضروري أن أجدد تهاني الحارة لكم مرة أخرى على انتخابكم رئيساً لإقليم كوردستان العراق راجياً لكم التوفيق في أداء المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتقكم من الآن فصاعداً، كما أردت أن أشكركم على المحادثات البناءة التي جرت بيننا خلال زيارتكم وفي أجواء مفعمة بالثقة والطمأنينة».

أضاف لودريان «خلال السنوات السابقة، وفي العديد من الفرص، شعرت بالتقدير الكبير لبراعتكم كقائد ولشعوركم بالمسؤولية، خاصة أثناء الأزمة التي نجمت عن الاستفتاء على الاستقلال، حيث أسفرت جهودنا المشتركة عن تهدئة التشنج الذي كان يهدد استقرار العراق، كما أود الإشادة بدوركم الحاسم الذي مارستموه خلال الأشهر الأخيرة لتوطيد العلاقات بين السلطات في العراق والسلطة الكوردية».

وتابع وزير الخارجية الفرنسي «إنكم، ومن خلال تسلحكم بعشر سنوات سابقات كرئيس لحكومة الإقليم، تتمتعون بالخبرة والشرعية الكاملة لإدارة سياسة تحفل بالأمل في تعزيز العلاقات بين بغداد وأربيل وترسيخ أمن إقليمكم والعراق عامة في مواجهة أي تهديد بعودة ظهور الإرهاب الجهادي، وفي تطبيق الإصلاح اللازم لتحقيق الرخاء لكوردستان العراق».

وشدد الوزير الفرنسي، بالقول: «ستظل فرنسا إلى جانبكم في فترة السلم كما كانت معكم في أيام الحرب، وفية للعلاقات التاريخية السابقة التي تربط بيننا وعززتها الحرب ضد داعش ورسختها، وهي متشبثة بالتزامها باحترام تطلعات الكورد في إطار عراق موحد فدرالي وديمقراطي»، مختتماً بالقول: «يمكنكم أن تطمئنوا إلى إصرارنا على تعميق تعاوننا مع إقليم كوردستان العراق في كل المجالات .. فخامة السيد الرئيس، أرجو أن تثقوا في تقديرنا اللامتناهي».