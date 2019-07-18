برعاية سماحة الشيخ جمال الوكيل ..وفد حركة الوفاق الإسلامي يزور مديرية شرطة نجدة كربلاء المقدسة ,

وفد حركة الوفاق الإسلامي يزور مديرية شرطة نجدة كربلاء المقدسة , و يكرم ثلاث من منتسبيها لإنقاذهم شابين حاولا الانتحار .

تكريما لمواقفهم النبيلة , و جهودهم الرائعة التي بذلوها من أجل إنقاذ حياة اثنين من الشباب حاولا الإقدام على الانتحار مؤخراً في مدينة كربلاء المقدسة ,قام وفد من حركة الوفاق الإسلامي ,يوم الاثنين , 15\7\2019,بزيارة مديرية شرطة النجدة في كربلاء , حيث أعرب الوفد عن شكر و تقدير سماحة الشيخ جمال الوكيل ,الأمين العام لحركة الوفاق الإسلامي لكافة الأخوة منتسبي شرطة النجدة في كربلاء ,لدورهم المتميز في تأمين الأمن و الاستقرار في المحافظة ,و إنقاذهم لأرواح العديد من المواطنين في مواقف مختلفة خلال الفترة الأخيرة .

و قدم الوفد الزائر لمدير شرطة نجدة كربلاء ,العقيد رحيم عبد عباس المسعودي , كتاب شكر من الحركة , ودرعا تقديريا , بالإضافة إلى مبلغ مالي لثلاثة من منتسبي شرطة النجدة , تقديرا لهم على إنقاذهم الشابين من محاولة الانتحار . وقد أبدى مدير شرطة نجدة كربلاء العقيد رحيم المسعودي عن شكره و تقديره للوفد الزائر , و مبادرة أمين عام حركة الوفاق الإسلامي في تقديم الدعم المعنوي لشرطة نجدة كربلاء , و توصياته القيمة لمنتسبي شرطة نجدة كربلاء .

وقد حضر زيارة وفد حركة الوفاق الإسلامي لمديرية شرطة نجدة كربلاء …علاء الغانمي , مدير قسم الإعلام في الشرطة المجتمعية , بالإضافة إلى كادر قناة الوفاق الفضائية .