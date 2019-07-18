برلمان كوردستان يفتح باب الترشيح لهيئتي حقوق الانسان والنزاهة

اعلن برلمان كوردستان عن فتح باب الترشيح لهيئتي حقوق الانسان والنزاهة بعد مرور اربع سنوات على العمر القانوني للاولى وسنتين على الثانية، فيما اكد مقرر اللجنة القانونية في البرلمان على مناقشة هذه المسألة في الجلسات المقبلة مع رئاسة المجلس من اجل حسم الموضوع.

وقال مقرر اللجنة القانونية في برلمان كوردستان جلال محمد، في تصريح صحفي، انه بسبب انشغال البرلمان بموضوع تعديل قانون رئاسة الاقليم ومنح الثقة للكابينة الحكومية الجديدة، لم تكن هناك فرصة لمناقشة انتهاء المدة القانونية لعمل هيئتي حقوق الانسان والنزاهة المستقلتين.

واضاف ان اللجنة القانونية ستقوم بمناقشة هذا الموضوع مع رئاسة برلمان كوردستان من حسمه ومنح الثقة لاشخاص جدد لادارة هاتين الهيئتين.

يذكر ان اجراءات تحديد رئيس لهيئتي حقوق الانسان والنزاهة تكون بتقديم المرشح سيرته الذاتة الى لجنة خاصة يشكلها برلمان كوردستان، بعد تصنيف السير الذاتية والمقابلات الشخصية المباشرة معهم، وستقوم اللجنة بتسليم اسماء ثلاثة اشخاص الى رئاسة البرلمان وبعدها سيصوت اعضاء البرلمان لانتخاب احدهم ليكون رئيسا للهيئة بعد حصوله على اغلبية الاصوات.