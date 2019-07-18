بريطانيا تشيد بخطوة لاقليم كوردستان مع بغداد

أشادت بريطانيا، اليوم الاربعاء، بخطوة كوردستان تجاه بغداد، من خلال زيارة وفد من حكومة الاقليم الجديدة الى العاصمة الاتحادية.

واستقبل نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني اليوم الاربعاء في اربيل السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس، والقنصل العام البريطاني الجديد في اربيل جيمس سورنتون.

وهنأ السفير البريطاني خلال اللقاء تشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان، مؤكدا تعاون ودعم بلاده لحكومة اقليم كوردستان.

واشاد السفير بخطوات حكومة الاقليم بزيارة وفد بارز في اول محطة لها الى العاصمة بغداد بعد بدء الكابينة التاسعة بمهامها.

من جانبه ثمن قوباد طالباني موقف ودعم بريطانيا لاقليم كوردستان وخطوات المملكة المتحدة، مؤكدا تمتين العلاقات الثنائية.

وبعد بحث المشاكل السياسية والادارية في العراق واقليم كوردستان، اوضح طالباني ان تلك المشاكل ليست وحدها موجودة في العراق واقليم كوردستان وانما هناك مخاوف من تنظيم داعش ويجب عدم اهمال ذلك.

كما وجرى خلال اللقاء المناقشة حول اصلاحات حكومة اقليم كوردستان والية تقديم خدمات افضل للمواطنين.