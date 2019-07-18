بعد الدعوة الشعبية لاقتحامها..الجيش الأمريكي يهدد كل من يقترب من “المنطقة 51” بالقتل

أثارت المنطقة 51 الجدل مؤخراً، خاصة على موقع فيس بوك في أمريكا، ونظمت مجموعات على مواقع التواصل مقترحاً لمهاجمة الكائنات الفضائية في هذا الموقع بحسب اعتقادهم . وأعرب أكثر من مليون شخص عن الرغبة في المشاركة في اقتحام “المنطقة 51″؛ وتم تحديد موعد الاجتماع في 20 سبتمبر/أيلول المقبل .

من جانبه أدلى الجيش الأمريكي ببيان حاد رداً على المتطوعين لاقتحام “المنطقة 51″؛ وتم تذكير الناس بأنه يتم الدفاع عن القاعدة العسكرية في ولاية نيفادا الأمريكية بأي وسيلة، حتى بالتدمير. وأدلت ممثلة القوات الجوية الأمريكية لورا ماكندروز ببيان رسمي طلبت فيه من الناس عدم الاقتراب من القاعدة العسكرية، وفقا لموقع “دايلي إكسبرس”. وقالت ماكندروز: “المنطقة 51- هي ساحة تدريب للقوات الجوية الأمريكية ونحذر أي شخص من محاولة غزو المنطقة حيث تتدرب القوات العسكرية. القوات الجوية دائما مستعدة لحماية أمريكا وممتلكاتها”.

وتذكر الصحيفة أن قاعدة “المنطقة 51” تخضع لحراسة مشددة، وعلى طول محيطها توجد علامات عليها عبارة “يُسمح باستخدام قوة القتل”.

ومن المقرر أن يقوم المتطوعون بالهجوم على القاعدة السرية في 20 سبتمبر/ايلول ، وقد اشترك أكثر من مليون شخص بالفعل في صفحة Facebook الخاصة بالحدث المسمى “العاصفة على المنطقة 51، ولا يمكنهم إيقافنا”. يشير المنشور إلى أن وصف الحدث، حيث تتم دعوة المشاركين للركض أسرع من الرصاص العسكري، يبدو وكأنه مزحة، لكن سلاح الجو الأمريكي وبعض مستخدمي الإنترنت الآخرين يأخذون الأمر على محمل الجد.

جدير بالذكر أن “المنطقة 51” هي موضوع العديد من نظريات المؤامرة، والتي بموجبها يتم إجراء تجارب على الكائنات الفضائية، وتحتوي المستودعات على الأجسام الغريبة المحطمة، ويتم اختبار نظائر سفن الكائنات الفضائية في مواقع الاختبار. وكان السبب وراء هذه التكهنات هو أن القاعدة العسكرية الموجودة منذ عام 1955 قد تم رفع السرية عنها جزئيًا في عام 2013 فقط، قائلين إنه يتم تطوير نوعًا جديدً من الطائرات هناك.