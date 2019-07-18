تحقيق النجف تتخذ إجراءات قانونية بقضية المتهم المتوفى بمكتب إجرام الغري

بغداد / إعلام القضاء

أعلنت محكمة تحقيق النجف عن اتخاذها إجراءات قانونية في قضية المتهم المتوفى (ماهر راضي) في مكتب مكافحة اجرام الغري في المحافظة بعد ان تقدم ذووه بشكوى الى المحكمة طالبين اتخاذ الإجراءات بحق القائمين على التحقيق.

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “محكمة تحقيق النجف اتخذت إجراءات قانونية وحققت في القضية منذ وفاة المتهم بعد أن تلقت طلباً بالشكوى بحق القائمين على التحقيق ومدير مكتب مكافحة اجرام الغري في المحافظة من قبل والدة وزوجة المتهم المتوفى”.

ولفت البيان إلى ان “قاضي تحقيق محكمة النجف دون اقوال المشتكين وباشر بالإجراءات التحقيقية وامر باجراء الكشف على الجثة وربط تقرير تشريحي من قبل دائرة الطب العدلي لمعرفة ملابسات القضية”، منوهاً الى أن “التقرير التشريحي للجثة الذي تقدمت به دائرة الطب العدلي سيكشف فيما اذا كان المتهم قد تعرض للتعذيب من عدمه فضلاً عن الاجراءات التحقيقية التي تقوم بها المحكمة لمعرفة المقصرين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم للمحاكم المختصة “.