تركيا تعلن تدمير مواقع لحزب العمال داخل العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تدمير أوكار تابعة لحزب العمال الكوردستاني، في إطار عملية “المخلب – 2” المستمرة.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن القوات المشاركة في العملية استهدفت مخابئ وتحصينات ومغارات حزب العمال.

وأوضحت أن القوات دمرت مغارة مكونة من 5 غرف، و12 وكراً يضم أسلحة وذخائر ومتفجرات، وعبوات مصنوعة يدويا، ومسلتزمات؛ إلى جانب شاحنة صغيرة، وطائرة بدون طيار “درون”، مؤكدة تدميرها بالكامل.

ومساء الجمعة، انطلقت عملية “المخلب – 2″، ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني داخل العراق، بمشاركة فرق من الكوماندوز.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركيتين على استهداف مناطق داخل اقليم كوردستان العراق، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.