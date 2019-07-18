رئيس الاقليم تعقيبا على زيارة الوفد الحكومي لبغداد: مستعدون لحل المشاكل كافة

جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء تأكيده على استعداد الاقليم لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

جاء ذلك خلال لقاء بارزاني ماكسيم ماكسيموف، سفير روسيا الاتحادية في العراق، بحسب بيان لرئاسة الاقليم.

واضاف البيان ان الجانبين اكدى على تعزيز علاقات إقليم كوردستان وروسيا، وعلى حل مشاكل أربيل – بغداد على أساس الدستور.

وفي هذا الصدد عبر بارزاني عن استعداد إقليم كوردستان لحل المشاكل مشيراً إلى زيارة يوم أمس التي قام بها إلى بغداد وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من اللقاء، ناقش الجانبان أوضاع الشرق الأوسط ومجموعة مواضيع ذات صلة بالأوضاع السياسية والأمنية للعراق وإقليم كوردستان.

واجرى رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى يوم الثلاثاء العاصة بغداد التقى خلالها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

واعلن بارزاني عقب الانتهاء من الاجتماع مع الرئاسات الثلاث عن الاتفاق على بدء اللجان الفنية بين اربيل وبغداد بالحوارات لحل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.