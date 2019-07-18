Posted on by

رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران

بغداد / إعلام القضاء

التقى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والوفد القضائي المرافق له السيد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي في جمهورية إيران الإسلامية.

وأفاد بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى بأن “اللقاء استعرض عمق العلاقة التاريخية بين العراق والجمهورية الإسلامية وضرورة تطورها في كافة المجالات لاسيما في ما يخص المجال القضائي“.

واضاف البيان ان “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان عبر عن تقديره للجمهورية الإسلامية، لافتا إلى ان للإيرانيين مكانه خاصة في قلوب العراقيين، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية لاسيما مع سلطتها القضائية من أجل العدالة المنشودة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close