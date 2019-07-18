رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران

بغداد / إعلام القضاء

التقى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والوفد القضائي المرافق له السيد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي في جمهورية إيران الإسلامية.

وأفاد بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى بأن “اللقاء استعرض عمق العلاقة التاريخية بين العراق والجمهورية الإسلامية وضرورة تطورها في كافة المجالات لاسيما في ما يخص المجال القضائي“.

واضاف البيان ان “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان عبر عن تقديره للجمهورية الإسلامية، لافتا إلى ان للإيرانيين مكانه خاصة في قلوب العراقيين، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية لاسيما مع سلطتها القضائية من أجل العدالة المنشودة”.