سكرتير الجمعية العراقية لحقوق الانسان حميد مراد : يطالب الحكومة العراقية بالانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية لإنصاف الضحايا

صرح سكرتير الجمعية العراقية لحقوق الانسان حميد مراد الى عدد من وسائل الاعلام بأهمية انضمام العراق الى المحكمة الجنائية الدولية (International Criminal Court ) لإنصاف الضحايا الابرياء من ابناء العراق وتقديم مرتكبي جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية الى العدالة وضمان حقوق الضحايا.

كما عرج على الجرائم التي تعرض لها الشعب العراقي عبر تاريخه المعاصر كجرائم سميل ضد الاشوريين عام 1933 ، وفاجعة حلبجة والانفال عامي 1987 – 1988 ضد الاكراد، وجرائم قتل ابناء الانتفاضة الشعبية عام 1991 ضد الشيعة وعموم الشعب العراقي، واخرها جرائم الإبادة الجماعية لتنظيم داعش الارهابي ضد الاطياف العراقية الاصيلة من الايزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك والكاكائية والعرب والاكراد .. لذا فمن الضروري انضمام العراق الى المحكمة للحد من الجرائم التي يتعرض لها العراقيون .. جاء ذلك خلال مشاركته في الوقفة الجماهيرية التي نظمتها شبكة تحالف المنظمات الكوردستانية لمناسبة اليوم العالمي للعدالة الدولية بمشاركة العديد من المنظمات الانسانية والحقوقية والقانونية والاعلامية والمدنية الاخرى العاملة في مدينة اربيل والتي طالبت بتوقيع العراق على هذه المعاهدة المهمة وضمان حقوق الضحايا.

ومن الجدير بالذكر ان المحكمة الجنائية الدولية مقرها مدينة لاهاي في مملكة هولندا، تأسست بصفة قانونية عام 2002 بعد توقيع (121) دولة على ميثاق روما في 17/تموز/1998 وهي هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة تهدف الى مقاضاة الافراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويُفرض على الدول الاعضاء تسليم المتهمين إن كانوا من مواطنيها واذا كانوا من بلد اخر ويدخلون اراضيها فيتم اعتقالهم وتسليمهم للمحكمة، الى جانب تقديم جميع الوثائق المتوفرة لديهم في أي قضية للتحقيق فيها.

ومن جانب اخر ومن النشاطات :

– ولمناسبة الذكرى ( 46 ) لتأسيس الحزب الوطني الاشوري قدم سكرتير الجمعية العراقية لحقوق الانسان حميد مراد التهاني والتبريكات الى الأمين العام للحزب الاستاذ عمانوئيل خوشابه، وتمنى دوام التوفيق لمسيرتهم القومية والوطنية وتعزيز الجهود من اجل نيل الحقوق المشروعة لأبناء شعبنا الصابر في الوطن.

-الجمعية العراقية لحقوق الانسان تشارك في حفل توقيع كتاب للمستشار القانوني مارتن كورش الذي نظمته المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية في قاعة متحف التراث السرياني في مدينة عنكاوا بمحافظة اربيل.

-الجمعية العراقية لحقوق الانسان تحضر أمسية للكاتب سعيد شامايا في قاعة الشهداء والذي تحدث عن اخر اصدارين له واللذان يحملان عنوانَين الاول [الطفل ذو الصندوق الخشبي] والثاني [رحلة الى حفل مهين] يتضمن غزو الكويت والانتفاضة الشعبية والمعارضة العراقية وعملية التغيير في العراق عام 2003 من قبل الولايات المتحدة والتحالف الدولي.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

في الولايات المتحدة الامريكية

16/ تموز/2019

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Hamid Murad

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