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عقوبات أمريكية تطال قياديين في الحشد الشعبي ومحافظين سابقين

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، فرض عقوبات جديدة على قادة في ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، إلى جانب محافظين سابقين.

وقال بنس في تصريحات لقسم دعم الحريات الدينية في وزارة الخارجية الأمريكية «أعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة الميليشيات المدعومة من إيران على كل ما فعلوه»، مضيفاً «سنحاسبهم».

وشملت العقوبات الأمريكية قائد كتبية بابليون التابعة للحشد الشعبي ريان الكلداني، وآمر لواء 30 الحشد الشعبي وعد القدو، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، ومحافظ صلاح الدين السابقة رئيس تحالف المحور أحمد الجبوري (أبومازن).

وبين نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة «لن تقف متفرجة بينما تنشر المليشيات المدعومة من إيران الرعب»، وأوضح أن «العقوبات تأتي بسبب ارتكاب هؤلاء الأشخاص انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

ووجه بنس رسالة إلى «الشعب الإيراني الذي طالت معاناته»، قائلاً: «حتى ونحن نقف بقوة ضد قادة طهران، أدرك أننا معكم. نحن نصلي من أجلكم». وتابع نائب الرئيس الأمريكي «إننا نحثكم على المضي قدماً بشجاعة في سبيل الحرية ومستقبل سلمي ومزدهر».ÃÂÃÂªÃÂÃÂ¬ÃÂ© ÃÂ¨ÃÂ­ÃÂ« ÃÂ§ÃÂÃÂµÃÂÃÂ± ÃÂ¹ÃÂ ÃÂÃÂÃÂÃÂ ÃÂ§ÃÂÃÂ¹ÃÂ§ÃÂÃÂÃÂ¨ÃÂÃÂªÃÂÃÂ¬ÃÂ© ÃÂ¨ÃÂ­ÃÂ« ÃÂ§ÃÂÃÂµÃÂÃÂ± ÃÂ¹ÃÂ ÃÂ£ÃÂ­ÃÂÃÂ¯ ÃÂ§ÃÂÃÂ¬ÃÂ¨ÃÂÃÂ±ÃÂ ÃÂ£ÃÂ¨ÃÂ ÃÂÃÂ§ÃÂ²ÃÂ

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