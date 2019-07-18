فوز العراق برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب وجائزتين في التميز الاعلامي

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

حقق العراق انجازا جديدا على المستوى الاعلامي والدبلوماسي بحصوله برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب في دورته ال (50)، وذلك في اجتماع وزراء الاعلام العرب في العاصمة المصرية القاهرة الذي عقد اليوم الاربعاء 17/7/2019،

وحضر الاجتماع رئيس الجهاز التنفيذي في هيأة الاعلام والاتصالات الدكتور علي ناصر الخويلدي وعدد من امناء الهيأة ، وسعادة السفير الدكتور احمد نايف سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

كما فازت شبكة الاعلام العراقي بجائزة التميز الاعلامي كانت الاولى جائزة عن الفيلم الوثائقي ( قلب العرب ) للمخرج محمد الونداوي والجائزة الثانية لافضل شخصية اعلامية مهتمة في القدس وحصد عليها المخرج محمد الونداوي ايضا

وتاتي هذه الجوائز في اطار تكريم الفائزين في الدورة الـ4 لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار (القدس في عيون الإعلام ) ، كما تم تكريم عدد من الشخصيات والأعمال والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس إعلامياً.

من جانبه أكد الدكتور فوزي الغويل، الوزير المفوض مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، أنَّ جدول أعمال الدورة تضمن 18 بنداً يأتي في مقدمتها بند القضية الفلسطينية كونها أحد البنود الرئيسية التي تعرض بشكل دائم على المجلس والتي ما زالت تعد القضية المركزية للأمة العربية خصوصاً في ظل تعنُّت الجانب الإسرائيلي، فضلاً عن الموضوعات الأخرى التي تندرج تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الغويل إنَّه يأتي في صدارة أولويات هذه الدورة أيضاً اعتماد النسخة المحدّثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي؛ الذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أنَّ بند “خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج” يظل بنداً دائماً على جدول الأعمال، إذ يعمل المجلس في هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط لها، وبما يخدم المحاور الـ3 التي تعمل على تدعيمها وهي “القضية الفلسطينية والإرهاب وتصحيح صورة العرب والمسلمين”.

ولفت إلى أنَّ جدول الأعمال ضم عدداً من البنود المهمة الأخرى كالاستراتيجية الإعلامية العربية والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وعاصمة الإعلام العربي وغيرها.

وشهدت هذه الدورة أيضاً استحداث بند جديد وهو “إدراج مادة التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية” وهو مجال جديد للدارسة يهدف إلى الحماية من الآثار السلبية للرسائل الإعلامية ومضامينها المختلفة في ظل التطور الهائل لوسائل الإعلام وتعدد مصادرها.

وتم على هامش أعمال هذه الدورة تكريم الفائزين في الدورة الـ4 لجائزة التميز الإعلامي العربي تحت شعار “القدس في عيون الإعلام”، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات والأعمال والمؤسسات الإعلامية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس إعلامياً.

وأوضح الغويل أنَّه يسبق هذه الدورة للمجلس الوزاري عقد اجتماع الدورة العادية الـ93 للجنة الدائمة للإعلام العربي واجتماع الدورة الـ11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي؛ لمناقشة مشروع جدول أعمال المجلس تمهيداً لعرضه على السادة وزراء الإعلام لاعتماده.

ومن الجدير بالذكر ان مجلس وزراء الإعلام العرب يأتي من ضمن المجالس الوزارية المتخصصة التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ويضم في عضويته كل الدول الأعضاء لدى الجامعة، وينعقد مرة كل عام بمقر الأمانة العامة أو إحدى الدول الأعضاء، وله أن يعقد اجتماعاً طارئاً عند الضرورة.