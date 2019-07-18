قلقيلية : المحافظ يقدم التهاني للطلبة الناجحين في الثانوية العامة

خبر صحفي التاريخ :18/7/2017

هنأ اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية طلبة الثانوية العامة ( الانجاز ) الناجحين وذويهم لهذا العام في محافظة قلقيلية، خاصاً الطالبة فاطمة رائد يوسف عودة التي حصلت على المركز الاول في الفرع الشرعي على مستوى فلسطين بمعدل 99.6 متمنياً لها التقدم والنجاح..

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن مكتبه اليوم بهذه المناسبة.

وقال المحافظ .. ” أن شعبنا وبالرغم من ممارسات الاحتلال ضده وما يحاك من مؤامرات ضد القضية الفلسطينية استطاع أن يعبد طريق التحرير بالنجاح، مضيفاً أن أبناءنا الطلبة وفلذات أكبادنا هم المخزون الاستراتيجي لبناء مؤسسات دولتنا المستقلة” ، متمنياً لهم التوفيق في المراحل القادمة والتي تشكل معالم شخصيتهم وتحدد مستقبلهم، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد لمن لم يحالفهم الحظ، مؤكداً أن الفرصة لم تفت وعليهم بذل جهد أكبر ليحققوا النجاح الذي حققه زملاؤهم.

وثمن المحافظ جهود وزارة التربية والتعليم مؤكدا أن نظام الثانوية العامة – ملف الانجاز- هو نقلة نوعية في مسيرة التربية والتعليم وهو تحد وضعته الوزارة نصب أعينها وقد نجحت فيه، وهذا بفضل الجهود الجبارة التي بذلتها طواقم أسرة التربية والتعليم.

وشكر المحافظ مديرية التربية والتعليم على جهودها التي بذلتها لإنجاح امتحانات الثانوية العامة، مثمنا دور الهيئات التدريسية على مدار العام الدراسي لتكون النتائج بهذا الشكل المشرف، مؤكدا على دور كافة المؤسسات التي عملت من اجل إنجاح سير العملية التعليمية وامتحانات الثانوية العامة.

وأهاب المحافظ بالمواطنين بعدم إطلاق الألعاب النارية التي تؤدي في بعض الأحيان إلى أخطار تهدد امن وسلامة المواطنين وتسبب لهم الإزعاج.

وأشاد المحافظ بجهود المؤسسة الأمنية وفي مقدمتهم جهاز الشرطة التي واكبت كافة مراحل الامتحانات العامة ووفرت الأجواء الملائمة للطلبة.

العلاقات العامة والإعلام

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