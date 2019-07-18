كتل سياسية تكثف الاتصالات مع الصدر خشية من وقوع صدامات “شيعية – شيعية”

ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية يوم الاربعاء ان كتلا برلمانية بدأت بالتحرك والاتصال بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سعيا منها لثنيه على الخروج بتظاهرات مليونية ضد الحكومة الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي.

و اوردت الصحيفة في عددها الصادر اليوم خبرا مفاده بأن كتلا برلمانية بدأت بإجراء اتصالات مكثفة مع الصدر لإقناعه بضرورة وقف التظاهرات خشية من تفاقم الوضع وحدوث صدامات بين الاحزاب الشيعية، بحسب الصحيفة.

يأتي هذه في وقت يستعد فيه انصار التيار الصدري، واتباع تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم الخروج بتظاهرات يوم الجمعة المقبلة ضد اداء العمل الحكومي.