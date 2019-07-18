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مجلس النواب يدين حادثة أربيل: استهداف لأمن العراق واستقرار كوردستان

أدان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي المسلح الذي تعرض له موظفو القنصلية التركية في محافظة أربيل بإقليم كوردستان، الذي راح ضحيته نائب القنصل وأحد مرافقيه العراقيين في أحد مطاعم المدينة.

وقال الحلبوسي في بيان “نستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موظفو القنصلية التركية في محافظة أربيل بإقليم كوردستان، ونقدم تعازينا وعظيم المواساة للشعب التركي ولذوي الضحايا، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى جراء هذا العمل الإرهابي المروع”.

وأضاف أن “هذا الهجوم يعدُّ استهدافًا لأمن العراق وسيادته وللاستقرار الذي تحظى به مدن إقليم كوردستان”، مطالبًا “الجهات الأمنية في الإقليم والحكومة الاتحادية بمتابعة الجناة، وإلقاء القبض عليهم، والكشف عن هويتهم؛ لينالوا جزاءهم العادل”.

كما دعا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية للبعثات الدبلوماسية، وتأمين حركة موظفيها في عموم العراق.

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