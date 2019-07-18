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محافظ البصرة يمنح الموافقة لتظاهرة تيار الحكمة

أعلن مكتب محافظ البصرة اسعد العيداني، امس الأربعاء، الموافقة على التظاهرة المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل.

وقال المكتب في بيان إن “محافظ البصرة اسعد العيداني، اعطى الموافقة الرسمية الى تظاهرات تيار الحكمة المزمع اقامتها الجمعة المقبل”، مؤكدا أن “حق التظاهر مكفول لكل ابناء المدينة”.

وأضاف المكتب، أن “الانباء التي تحدثت عن قيام مجموعة من المحاضرين بالتظاهر دعما للمحافظ لا صحة لها، وننفي نفيا قاطعا ان يحرك المحافظ جماعات من اجل التظاهر، كما نتمنى من وسائل الاعلام أن يتوخوا الدقة”.

ومن المزمع ان تنطلق جماهير تيار الحكمة الذي يترأسه عمار الحكيم، الجمعة المقبلة، بتظاهرات في محافظة البصرة ومحافظات اخرى.

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