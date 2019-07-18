مسرور بارزاني: اللجان المعنية بين اربيل وبغداد ستكثف الحوارات لإيجاد حلول جذرية

اكد رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاربعاء ان اللجان المعنية بين اربيل وبغداد ستكثف من الحوارات قريبا لإيجاد حلول جذرية للخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم وفد بريطاني رفيع مؤلف من الجنرال سير جون لوريمر المستشار الاعلى لوزارة الدفاع البريطانية للشرق الاوسط، وجون ويلكس السفير البريطاني في العراق، والقنصل البريطاني العام في اقليم كوردستان جيمس ثورنتن.

وذكر بيان حكومي انه خلال اللقاء بحث الجانبان اهمية استمرار تعاون وتنسيق بريطانيا والتحالف الدولي مع قوات البيشمركة.

من جهته اشار بارزاني الى انه قريبا ستبدأ اللجان المعنية بين اربيل وبغداد بتكثيف الحوارات للتوصل الى حلول جذرية للمسائل العالقة وفق الدستور.

واكد بارزاني خلال اللقاء على استمرار التنسيق في مواجهة تحركات تنظيم داعش الذي الى الان ينشط في عدد من مناطق العراق.