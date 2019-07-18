مصرف الرافدين يحدد شرطا في منح سلفة 10 ملايين دينار

اعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء ان منح سلفة 10 ملايين دينار لموظفي القطاع الخاص والمختلط العاملين في المستشفيات والكليات والشركات الأهلية يكون في حال راتب الموظف الشهري مع المخصصات يزيد عن 500 الف دينار .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم انه في حال راتب الموظف يتراوح من 500 الف دينار فما دون فيمنح مبلغ السلفة 5 ملايين فقط .

ونوه البيان الى ان مدة تسديد السلفة 5 سنوات يتم التسديد لأقساط السلفة والفوائد شهريا خلال 60 شهر اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ منح السلفة.

وقرر مصرف في وقت سابق منح سلف لموظفي القطاع الخاص والمختلط العاملين في المستشفيات والكليات والشركات الرصينة الاهلية وذلك بهدف دعم القطاع الاقتصادي .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان القروض التي تمنح لهذه الشريحة المهمة تكون وفقا للضوابط والشروط وهي:

– يكون مبلغ السلفة ( 10 ) ملايين دينار لمن راتبه الشهري ( الاسمي + المخصصات الثابتة ) يزيد عن ( 500000 ) خمسمائة الف دينار و ( 5 ) ملايين دينار لمن راتبه الشهري ( الاسمي + مخصصات الثابتة ) يتراوح من ( 500000 ) خمسمائة الف دينار فما دون

– مدة السلفة ( 5 سنوات ) يتم التسديد لاقساط السلفة والفوائد شهريا خلال ( 60 ) شهرا اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ منح السلفة.

– تقوم الجهة الاهلية ( المستشفى او الكلية او الشركات الخاصة ) او شركات القطاع المختلط بفتح حساب جاري لدى احد فروع المصرف وتقوم بتوطين رواتب موظفيها ( طالبي السلفة ) لدى المصرف لاصدار بطاقات الماستر كارد لهم.

– ضمان السلفة تقديم كفالة موظف مدني من دوائر الدولة وعلى الملاك الدائم يغطي ( 50 % ) من راتبه.

– يتم التأمين على حياة المستلف وعلى نفقة المستلف.

– ان لايزيد عمر المستلف عن ( 59 سنة ) كما لاتقل خدمة موظف القطاع الخاص او القطاع المختلط عن سنتين.

– تقديم المستمسكات الشخصية ( هوية الاحوال المدنية + شهادة الجنسية او البطاقة الوطنية الموحدة ) اضافة الى بطاقة السكن لطالب السلفة والكفيل.

– كتاب صادر من الجهة التي يعمل بها موظف القطاع الخاص او المختلط يؤيد فيه بان طالب السلفة مستمر بالخدمة ومقدار راتبه الاسمي والكلي وصافي الراتب.

– تأييد من المجلس البلدي يؤيد فيه عنوان سكن ( طالب السلفة ) ومصدق بالتواقيع والاختام الرسمية .