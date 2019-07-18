مطالبات في اقليم كوردستان لمنح العراق عضوية في محكمة الجرائم الدولية

طالبت منظمة ضحايا القصف الكيماوي في محافظة حلبجة يوم الاربعاء حكومة اقليم كوردستان بالضغط على بغداد لحصول العراق على عضوية في محكمة الجرائم الدولية .

وقال عضو المنظمة حكمت صادق في مؤتمر صحفي عقده اليوم في حلبجة “ندعو حكومة الاقليم لممارسة الضغط على الحكومة الاتحادية في بغداد من اجل ان يتحصل العراق على عضوية في المحكمة”.

ودعا ايضا حكومة كوردستان الى التعاون مع محكمة الجرائم الدولية لإدانة الدول والجهات التي اشتركت في عمليات الانفال والابادة الجماعة، والعمل مع الشرطة الدولية لملاحقة الشخصيات المتورطة بتلك الجرائم.

وطالب صادق ايضا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الاعضاء في المحكمة الى ان يتم منح عضوية للعراق.