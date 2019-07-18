واشنطن مستعدة لدعم اقليم كوردستان وزيادة الاستثمار فيه

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اربيل، اليوم الأربعاء، وفداً من السفارة الأمريكية برئاسة السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.

وخلال الاجتماع الذي حضره القنصل الأمريكي العام في اربيل ستيفن فيغن، قدم الوفد الضيف تهانيه لرئيس الوزراء بمناسبة توليه منصبه رئيساً للحكومة.

وعبر السفير الأمريكي عن أمله بنجاح رئيس الحكومة بمهمته الجديدة، مشيراً إلى أن الشعب لديهم أمل كبير بهذه الحكومة، وقال إن واشنطن مستعدة لتقديم الدعم.

وأضاف “نحث الشركات الأمريكية، على مزيد من الاستثمار في اقليم كوردستان”.

كما أشاد السفير، بالزيارة التي قام بها وفد إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني إلى بغداد يوم الثلاثاء، معبراً عن أمنياته بأن تلعب الرئاسات العراقية الثلاث دوراً ايجابياً في وضع معالجات للمشاكل العالقة بين اربيل وبغداد.

وفي المقابل، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة تطبيق برنامج العمل الذي أعلنه خلال تسنمه منصبه، وبالأخص في القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والزراعية، بالاضافة الى قطاع الكهرباء.