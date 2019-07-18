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وزارة التربية تعلن جدول الامتحانات العامة ( الدور الثاني ) للعام الدراسي 2018-2019

اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات جدول الامتحانات العامة للمراحل الدراسية كافة ( الدور الثاني ) للعام الدراسي 2018-2019 .

مديرية العلاقات العامة والإعلام في الوزارة اوضحت ان الامتحانات الدراسة الابتدائية ستبدأ يوم الخميس الموافق 1/8 وتنتهي يوم السبت الموافق 10/8/2019 ، اما المرحلة المتوسطة فستبدأ يوم الاحد الموافق 25/8 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 3/9 ، اما المرحلة الاعدادية فستبدأ يوم 25/8 وتنتهي يوم الاثنين الموافق 2/9/2019 .

وتابعت انه اذا صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول اعلاه ، وتبدأ الامتحانات الساعة الثامنة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام

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