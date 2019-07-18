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وزارة الهجرة عودة اكثر من ( 300 ) نازح لمناطق سكناهم الاصلية في القائم

استمرارا للعودة الطوعية …

أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (308) نازحا خلال الأسبوع الماضي من مخيمات النزوح في المحافظة إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار .

و ذكر مدير فرع الوزارة في محافظة الانبار مصطفى حامد سرحان انه ” تم إعادة (308) نازحاً من مخيمات النزوح في مناطق بزيبز و المدينة السياحية وعامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم ” .

و تابع سرحان أن ” كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار استقبل العائدين بالتنسيق المباشر مع وزارة النقل و محافظة الانبار و قيادة عمليات الانبار بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والأمنية لعودة الاسر النازحة ” .

قسم الأعلام

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