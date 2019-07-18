وزير الهجرة يستقبل لجنة العمل والهجرة ويؤكد أهمية التنسيق المشترك لتسخير الأموال المحولة للحكومات المحلية في تشجيع النازحين على العودة

استقبل وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى اليوم كل من السادة حسين عرب والدكتورة خالدة خليل واسعد العبادي وستار جبار العتابي اعضاء لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في مجلس النواب في مقر الوزارة ببغداد ، اذ تم مناقشة العديد من القضايا الخاصة بالوزارة وفئات عنايتها لاسيما ملف تشجيع النازحين على العودة الى مناطق سكناهم الاصلية والعمل على غلق ملف النزوح ورصد التخصيصات المالية المناسبة لانهائه ، فضلا عن بحث قلة التخصيصات المالية التي تعاني منها الوزارة ، مستعرضا جهود الوزارة ودوائرها في فترة النزوح التي شهدتها البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية .

وأوضح السيد الوزير انه ” بالرغم من قلة التخصيصات المالية للوزارة ضمن الموازنة لهذا العام فأن الوزارة اجتازت الازمة ” ، مبينا ان سياسة وإستراتيجية الوزارة هي التركيز على عودة العوائل النازحة المتبقية في المخيمات الى مناطق سكناها الاصلية ، مؤكدا ضرورة العمل على إعادة الحياة للمدن المدمرة وتوفير سبل العيش الكريم لأهلها ، لافتا الى ان فئات عناية الوزارة لا تقتصر على النازحين فقط وانما المهاجرين العراقيين في دول الخارج اضافة الى المهجرين قسرا ( المسفرين ) .

هذا وطالب سيادته لجنة العمل والهجرة النيابية متابعة آلية صرف الأموال التي تمت مناقلتها من تخصيصات وزارة الهجرة الى الحكومات المحلية في ست محافظات وتسخيرها في دعم الاستقرار في المناطق المحررة و اعادة النازحين لها وتوفير الخدمات الضرورية لهم .

من جانبهم اشادوا اعضاء اللجنة بدور وزارة الهجرة والمهجرين ووقوفها بجانب النازحين وماقدمت من جهود حثيثة تجاه فئات عنايتها ، مثنين في الوقت ذاته على حكمة و حرفية السيد الوزير في التعاطي مع الامور و دوره البارز في تحقيق الهدف الانساني الذي تسمو اليه الوزارة ، موضحين ان المرحلة القادمة ستشهد خطوات سريعة في العمل مع الوزارة ودعمها ، مبدين استعدادهم لرفع سقفا ماليا اعلى خلال موازنة العام القادم .

قسم الأعلام