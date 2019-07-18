يونامي تدين بـ”شدة” حادثة أربيل وتدعو لضبط النفس

ادانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت مقتل الدبلوماسي التركي في اربيل.

ونقلت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) في بيان لها، عن بلاسخارت، انها تدين “بشدة مقتل دبلوماسي تركي في هجوم مسلح في أربيل في إقليم كوردستان، والذي قُتل فيه أيضاً مدنيٌّ عراقي وجُرح آخر”.

وأضافت “لا يمكن تبرير هذا الهجوم الشنيع تحت أي ظرفٍ ويجب إدانته بشدة. أتقدم بخالص التعازي لأسرتيّ الضحيتين الذَين سقطا، وأتمنى الشفاء العاجل للجريح. وأحث على بذل أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف جهود السلطات لإجراء تحقيقٍ شاملٍ وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة”.