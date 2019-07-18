4 لجان عراقية ــ كويتية لتطوير التبادل التجاري

اتفق العراق والكويت، امس الاربعاء، على تشكيل اربع لجان رئيسة، لتطوير التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

وقال بيان لوزارة التجارة ان “اجتماعا عقد في منفذ سفوان الحدودي، بين الوزير محمد العاني، ونظيره الكويتي خالد الروضان، حيث جرى الاتفاق بين البلدين، على زيادة حجم التعاون التجاري واعادة افتتاح معبر سفوان الحدودي، بشكل يتناسب مع زيادة حجم التبادل، عبر خطة شاملة”.

وتابع: “اتفق الطرفان على عقد اللقاء للدورة الاولى للجنة العراقية الكويتية المشتركة، في الخامس من ايلول المقبل، لدراسة العقبات وتقديم الحلول، والانطلاق الى مستويات متقدمة من التعاون في جميع المجالات”.

كما اكد العاني ان “هناك مقترحا لاقامة منطقة حرة سيتم عرضه على الوزارات الاخرى، لغرض بيان وجهة النظر”.

يشار الى ان الوفد الكويتي شدد على اهمية تطوير العلاقات مع العراق “كدولة شقيقة”، واصفا الاجتماع بانه “يوم تاريخي”.