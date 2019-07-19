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إرتفاع نسب الإنجاز في مستشفى البدور الإستثماري ووصول العمل فيه الى مراحل الإنهاءات

أشرت الملاكات الهندسية والفنية في هيئة إستثمار بغداد التي تتابع العمل في المشاريع الإستثمارية وبتوجيه مباشر من قبل المهندس شاكر الزاملي رئيس الهيئة إرتفاع وتيرة العمل في مشروع مستشفى البدور للجراحة التخصصية حيث وصلت نسب الإنجاز الى مراحل متقدمة جداً إذ بدأت الشركة المنفذة للمشروع ببناء سبع عيادات طبية والتي وصلت الى مراحل الإنهاءات كما تم الإنتهاء من أعمال الأرضيات لجميع الطوابق وصبغ الجدران لبعض الأجزاء في المشروع والعمل جاري حالياً في بناء الكافتيريا الخاصة بالمستشفى والتأثيث و نصب الأجهزة الطبية .

يتكون المستشفى المقام على مساحة (850 م2) في منطقة الكرادة / مقابل بدالة العلوية من سرداب وطابق أرضي وثمانية طوابق متكررة تم تنفيذها بمواصفات حديثة وبدقة متناهية في البناء المميز ذي الجودة العالية حيث تضم إختصاصات جراحة القلب والقلب المفتوح والشرايين ، هذا وسيخصص الطابق الأول من المستشفى للإستعلامات والكافتيريا والثاني والثالث سيضم صالات العمليات أما الطابق الرابع فهو مخصص لسكن الأطباء وبقية الطوابق ستكون ردهات للمرضى ، كما سيوفر المشروع غرف للأشعة وأجهزة حديثة للسونار واجهزة نواظير وأجهزة الإشعاع الذري والمختبرات فضلاً عن أقسام الباطنية والنسائية والتوليد وأطفال الأنابيب وقسم الكسور .

ويعد هذا المستشفى مكملاً لسلسلة المشاريع الصحية الإستثمارية المنفذة في العاصمة حيث سعت الهيئة من خلال منح الإجازات الإستثمارية لهذا القطاع الحيوي الى الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتوفير أفضل الإحتياجات الصحية للمواطنين مع جذب أفضل الكفاءات والكوادر التمرضية وهو ما يتماشى مع الرؤى والخطط التي تضعها الهيئة بغية الوصول الى أهدافها المرجوة من قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل .

راجين تفضلكم بالإطلاع والنشر في مؤسساتكم المحترمة … تحياتنا

هيئة إستثمار بغداد
قسم العلاقات والإعلام

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