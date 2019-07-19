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اتحاد القوى يؤكد استمرار الخلاف داخل البيت السني حول مرشحة التربية

أكد النائب عن اتحاد القوى الوطنية، عبد الله الخربيط، الجمعة (19 تموز 2019)، إن الخلاف داخل البيت السني او القوى السياسية ما يزال مستمراً حول منصب وزارة التربية.

وقال الخربيط في حديث إن “الخلاف يتركز حول الشخصيات التي يطرحها المشروع العربي كمرشحين لتولي منصب وزارة التربية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.

وأضاف أن “حل هذه المشكلة يحتاج الى تفاهمات سياسية ومزيد من الوقت، قبل تحديد موعد لطرح اسم المرشحة داخل قبة مجلس النواب”.

وكان مجلس النواب قد صوت الخميس (27 حزيران 2019)، على عدم منح ثقته لزاهدة عبدالله محمد العبيدي، وزيراً للتربية.

قبل ذلك صوت البرلمان في جلسته الـ(26) التي عقدها الاثنين (24 حزيران الجاري)، على وزراء الدفاع والداخلية والعدل، فيما رفض منح ثقته لمرشحة المشروع العربي لوزارة التربية، سفانة الحمداني واقال في الجلسة ذاتها شيماء الحيالي كوزيرة للتربية.

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