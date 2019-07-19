الاعلام التركي يكشف عن تفاصيل هجوم اربيل

كشفت وسائل اعلام تركية، الخميس، عن تفاصيل اطلاق النار على دبلوماسي تركي في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق.

وذكرت وسائل اعلام تركية، اليوم (18 تموز 2019)، ان الهجوم وقع في مطعم داخل مشروع “امباير” بين الشارعين الستيني والمئة قرب قاعة سعد عبدالله وفندق ديفان، ويبعد نحو 2.5 كيلومتر عن مبنى رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان، وهي منطقة هادئة وتشهد تواجدا متواصلا للاجهزة الامنية في مدينة اربيل.

واضافت، ان “المهاجمين كانوا يراقبون الموقع بصورة جيدة، وقاموا بإيقاف سياراتهم في نفس الموقف بالقرب من سيارة الدبلوماسيين الاتراك”.

واوضحت، انه “من خلال متابعة كاميرات المراقبة الخاصة بموقع الهجوم (المطعم)، فقد تبين قيام 3 اشخاص بتنفيذ الهجوم، 2 منهم دخلوا الى المطعم، فيما كان الثالث ينتظرهم في الخارج داخل السيارة.

وقد قام منفذا الهجوم بالاقتراب من مائدة الدبلوماسيين، واطلقا النار عليهم بصورة مباشرة من مسدسات كاتمة للصوت.

وتابعت وسائل الاعلام التركية، ان احد منفذي الهجوم قد اصيب بعد اطلاق النار عليه من حارس خاص كان يتناول الطعام اثناء الهجوم، لكنه تمكن من الوصول الى السيارة التي كانت في انتظارهم، وفروا جميعا الى مكان مجهول.

وكان الهجوم قد اسفر عن مقتل الدبلوماسي التركي عثمان كوسة والذي يعمل نائبا لرئيس القنصل التركي في اربيل ويبلغ من العمر 36 سنة، ومقتل مواطنيين تواجدا بالصدفة في مكان الحادث.