البرلمان يؤشر سببا يحول دون صرف مستحقات الفلاحين في الاقليم ومحافظات عراقية

اعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حدود يوم الخميس ان نقصا في الاموال حاصل لدى الحكومة الاتحادية يحول دون صرف باقي المستحقات المالية للفلاحين في اقليم كوردستان وعدد من المحافظات عن المحاصيل الزراعية التي سلموها للدولة.

وقال حداد في مؤتمر صحفي مشترك عقده عقب لقاء جمعه برئيس واعضاء مجلس محافظة اربيل ان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قطع عهد على نفسه ولمرات عدة في صرف المستحقات المالية للفلاحين في اقليم كوردستان وهو على عهده ولم ينقض”، مؤكدا انه قد تم ارسال 15 مليار دينار مؤخرا مستحقات لفلاحي الاقليم لهذا العام.

واستدرك القول ان هناك نقصا في اموال المستحقات وهو ما اخر استكمال صرفها، مشيرا الى انه ليس الفلاحون في اقليم كوردستان لم يتسلموا مستحقاتهم المالية كاملة بل الفلاحون في نينوى والبصرة والنجف ايضا لم تسدد لهم الحكومة مستحقاتهم كاملة.