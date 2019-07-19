الجبوري: لم نتفاجئ بالعقوبات الأميركية.. ونستغرب من أمرين متطرقا إلى زيارة الحلبوسي الأخيرة لواشنطن

أحمد الجبوري

أكد النائب عن نينوى، أحمد الجبوري، ان العقوبات الاميركية الأخيرة التي طالت محافظين وقادة في الحشد الشعبي نعلم بها قبل ثلاثة أشهر، مستغربا عدم الكشف عنهم ولا عن الواجهات الاقتصادية المعروفة.

وكتب الجبوري، في تغريدة على “تويتر” اليوم، (18 تموز 2019)، انه “لم نتفاجئ بلائحة العقوبات الاميركية التي اعلنتها وزارة الخزانة لاننا أخبرنا الحلبوسي بها بعد عودته من واشنطن قبل ثلاثة اشهر”.

واضاف “الغريب ان اسماء العراقيين السبعة التي أعلنت عنهم وزارة العدل الاميركية المتهمين بالفساد، لم يتم الكشف عنهم ولا عن الواجهات الاقتصادية المعروفة”.

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية، في وقت سابق من اليوم الخميس، فرض عقوبات على محافظين سابقين وقياديين في الحشد.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت في بيان، ان “الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد”.

وشملت العقوبات ريان الكلداني قائد حشد بابليون، ووعد قدو قائد حشد الشبك، ونوفل العاكوب محافظ نينوى السابق، وأحمد الجبوري رئيس تحالف المحور، ومحافظ صلاح الدين السابق.

وتفرض الولايات المتحدة الاميركية بين فترة واخرى عقوبات على مختلف الشخصيات والكيانات في عدد من دول العالم.