الخلية الاخوانية التي اعتقلت بالكويت بسبب توهيب حركة الاخوان،

نعيم الهاشمي الخفاجي

البترول الخليجي استخدم من اجل نشر الوهابية، وقد تطرقت في الحلقة ٢٢ من ردنا على اكاذيب البعثي الوهابي الاشر بخصوص محمد رشد رضا ذو الاصل الشامي من القلمون وتزعم مشيخة الازهر واصدر مجلة المنار هو الذي انتمى للوهابية وزار ملك الوهابية واغدق عليه الاموال، محمد رشيد رضا كان حلقة الوصل مابين وهابية الجزيرة العربية وحسن البنا وقد امره بتقبيل يد الملك، وفعل فعل ما امره، ومن عام ١٩٣٠ تم توهيب حركة الاخوان، اعتقال السلطات الكويتية للخلية الاخوانية بسبب الارهاب وتسليم المتهمين للسلطات المصرية لينالوا عقوبات متواضعة وان وصلت للاعدام،

اعتقال الخلية دليل على تعاون غالبية دول الخليج ضد جماعة الاخوان المسلمين، السلطات الكويتية كانت صريحة عندما اعتقلت المجموعة اعلنت السلطات الكويتية ان الخلية المقبوض عليها «إخوانية» وإرهابية وهي شأن كويتي داخلي، والكويت كانت داعمة لحركة الاخوان عقود من الزمان وهناك علاقات وثيقة مابين قادة الاخوان والعائلة الكويتية الحاكمة ولو تم القبض على الخلية الإخوانية في دول عربية اخرى مثل السعودية أو الإمارات أو البحرين أو مصر أو الأردن أو بالعراق او المغرب او دول العرب لجوبهت عملية الاعتقال في الاستنكار من قبل قناة الجزيرة وقطر وتركيا،

اعتقال خلية الكويت وأن الجناة المقبوض عليهم أعضاء جماعة إخوانية مصرية متهمين في جريمة اغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، في يونيو (حزيران) 2015.

ووجود خطاب ديني للكثير من مفكري «الإخوان» يؤمنون في الناحية النظرية بالتعايش السلمي مع التيارات الأخرى كذبة كبرى لان حركة الاخوان انحرفت عن مسارها الصحيح عندما وهبها رشيد رضا عن طريق توهيب زعيم حركة الاخوان ومؤسسها حسن البنا واصبحت فاشية بسبب تبنها الفكر الوهابي المتطرف.

فشل مساعي الاخوان للوصول للسلطة، بسبب المال الخليجي والنموذج المتطرف لحكم مرسي منذ ثمانية عقود تحاول حركة الاخوان الوصول الى الحكم، فشل الاخوان بقيادة الترابي للوصول للحكم وفاز الصادق المهدي ولجأ الترابي إلى العسكر ودبّر الانقلاب الذين حكموا به السودان ثلاثين عاماً،

بل التضيق على حركة الاخوان وصل لدول أوروبا بسبب المال الخليجي مضاف للعمليات الارهابية الوهابية التي استهدفت بلدان اوروبا جعلت الاخوان يخضعون للرقابة ويفترض مراقبة التيارات الوهابية وحذف فتاوي ابن تيمية وبن عبدالوهاب،

الدول الخليجية ومن خلال سفاراتها دعمت الاخوان ومكنتهم من بناء واجهات تجارية، من خلال دعم المساجد التي نشرت الفكر الوهابي، في القارة الاوروبية اجهزة الاستخبارات والمخابرات بدأت عمليات تفكيك شبكات كبيرة للتيارت المتطرفة في فرنسا وسويسرا وبلجيكا نتيجة التحقيقات الأمنية. وفي الولايات المتحدة، عقدت، الأسبوع الماضي، سلسلة جلسات في الكونغرس للاستماع والتحاور بشأن جماعة «الإخوان»، استُدعي إليها عدد من الباحثين في المراكز الفكرية والجامعات، لان هناك توجه للتضيق على الاخوان واعتبارها جماعة ارهابية، والحقيقة حركة الاخوان ضحية للفكر الوهابي، تم توهيب قياداتهم وسفارات دول الخليج الغنية فتحت لهم مساجد ودعمتهم ماديا ونشروا الوهابية واليوم يريدون تحميل حركة الاخوان المسلمين في جرائم الحركات الوهابية الظلامية، والمال الخليجي وحليب الابقار جعل من الحلاب الكبير مهمته حلب الابقار ومغازلتها من خلال تقديم المقبلات من قبل الحلاب الماهر المستر ترمب.

خلية الكويت حلقة من مسلسل يستهدف الاخوان ليتم وضعهم على قوائم الارهاب العالمية،

الإخوان فقدوا العالم الغربي الذي دعهم اعتقادا انهم كحركة ديمقراطية، إسلامية معتدلة الطرح والممارسة، وأنها خيار الحكم الإسلامي المعتدل والبديل للوهابية نحو «داعش» و«القاعدة»، وأنها الأقرب للغرب من الوهابية ورؤساء الجمهوريات العربية من العسكر.

لكن بسبب دخول العقائد الوهابية للاخوان ورط الاخوان في الانضمام للعصابات الوهابية في الربيع العربي، عندنا بالعراق الاخواني طارق الهاشمي كان مقرب للزرقاوي وابي بكر البغدادي ويلتقي معهم وهابيا وتورط بعمليات ارهابية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.