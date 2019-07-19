العقوبات الامريكية تشمل محافظين عراقيين وقائدين في الحشد الشعبي

اعلنت وزارة الخزانة الامريكية فرض عقوبات على شخصيات عراقية قالت انهم متورطون بانتهاكات لحقوق الانسان وعمليات فساد.

وشملت العقوبات ريان الكلداني قائد فصيل “بابليون” التابع للحشد الشعبي، ووعد قدّو زعيم فصيل مسلح للشبك في سهل نينوى، وكذلك نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق.

كما شملت العقوبات الأميركية أحمد الجبوري رئيس تحالف المحور ومحافظ صلاح الدين سابقا.