امريكا تعلن انها ستفرض عقوبات على “قادة ميلشيات” في العراق

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الخميس، إن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق.

وأضاف نائب الرئيس الأميركي أن واشنطن لن تقف مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب.