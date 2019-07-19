برلمانية: 600 حكم اعدام صادرة في سجون نينوى والعدل ترفض تسلمهم

اتهمت النائب منى العبيدي يوم الخميس وزارة العدل العراقية برفض تسلم ما لا يقل عن 600 مدان محكومين بالإعدام بقضايا تتعلق بالإرهاب في سجون محافظة نينوى.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للعبيدي اليوم انه على اثر طلب بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على وضع السجون في محافظة نينوى معززة بتوقيع ٦٧ نائبا والذي تم تحويله الى لجنة حقوق الانسان من قبل رئيس مجلس النواب قامت النائب بزيارة الى مديرية استخبارات نينوى والالتقاء بالعقيد سعد مدير الاستخبارات.

واضاف البيان انه تم التباحث معه حول وضع الموقوفين داخل السجون وتبين انه يوجد موقفين بعدد ٣٨٠٠ منهم ١٨٠٠ واحد تم اصدار احكام قضائية بحقهم ٦٠٠ منهم صدر بحقهم حكم الاعدام الا ان وزارة العدل لم تقبل تسلمهم لإكمال محكوميتهم وتخفيف الثقل عن الموقوفيات المثقلة.