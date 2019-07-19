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” جيل الصحراء ” ديوان شعر جديد للشاعر الحيفاوي أنور سابا

كتب : شاكر فريد حسن

عن منشورات دار الحديث للإعلام والنشر في عسفيا ، لصاحبها الناشر والكاتب فهيم أبو ركن ، صدر ديوان شعر جديد بعنوان ” جيل الصحراء ” للشاعر الحيفاوي أنور سابا ، جاء في 114 صفحة من الحجم الأنيق ، وصمم غلافه الشاعر نفسه .

وكتبت الشاعرة د. علا عويضة على الغلاف الأخير للديوان قائلة : ” كلمات كبرت عند دمعة الالم والفراق ، تحمل صوت شاكر تسكنه حرقة الغياب ، لوعة الرحيل ودمعة الحنين ، شاعر يبحث عن منارة في متاهات الضياع العبثي المبعثر على صفحات الحياة .

شاعر يلفّه الاغتراب في عالَم تُسيطر عليه الأزمات وفي زمن تسقط فيه الاحلام ، المحبة التسامح .

أنور سابا شاعرٌ قلقٌ يبوح بما يكتمن في قلبه في لوحات شعرية ، في قصائد مشحونة بالألم والحزن ، تتكأ على الدِّين ، الاسطورة ، التناص وغيرها من الأساليب الفنية ، وتعكس اوجاع الحياة ، والوان الاغتراب .

أنور سابا شاعرٌ لا ينفصل عن الواقع ولا يهرب الى مدارج الاحلام ، في عينيه تسافر ألف قضية وألف لوحة حائرة ، وفي قصائده تسافر غيوم حزينة وأسئلة تائهةٌ ” .

ويحتوي الديوان على مجموعة من القصائد تدور حول موضوعات متنوعة ، لكنها تلتقي حول أوجاع الوطن وهموم الانسان الفلسطيني والعربي وقلقه اليومي واحزانه وأشجانه واحلامه .

صاحب الديوان أنور سابا من مواليد العام 1947في مدينة الكرمل حيفا ، بعد النكبة سكن مع أسرته بقرية الجش ، ثم انتقل للسكن في عكا ، بعدها عاد إلى حيفا ، حيث يقيم حتى الآن . وهو خريج معهد التخنيون بموضوع الهندسة . أحب الكتابة منذ الصغر ، وكتب الشعر منذ حداثته ، لكنه ابتعد عن عالم الادب فترة من الزمن ، ثم عاد لممارسة ومزاولة هوايته المحببة ، حيث نشر قصائده في عدد من الصحف المحلية ، وشارك في مهرجانات شعرية وادبية عديدة .

وصدر له ديوان ” عزف على خاصرة الكلمة ” وديوان ” فراشات على الورق ” .

تغلب على نصوص أنور سابا هواجس البحث عن الهوية والوطن الذي يعيش في وجدانه ، وفي كل نبضة من نبضات فؤاده وروحه ، حيث تتشابك همومه الذاتية وهواجسه واوجاعه مع المرأة والمكان والإنسان فوق كل ارض .

وهو يجذبنا بعزف انامله ، إذ يبدع بحروفه المتناغمة على الورق صورًا يرسمها بدقة في السبك وجمال في الايقاع ، ناثرًا كلماته كحبات اللؤلؤ مجتمعة في نصوص مسبوكة بمهارة واتقان .

تحية لأنور سابا ونهنئه بصدور ديوانه الشعري الثالث ” جيل الصحراء ” ، وتمنياتي له بالمزيد من العطاء والابداع والتألق الدائم .

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