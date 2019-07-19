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حقوق الانسان: تعامل ترامب مع نادية مراد لم يكن موفقاً

وقال البياتي  إن “ترامب لم يكن موفقا في حواره مع ضحايا الأقليات الدينية في العالم وخاصة مع العراقية الايزيدية الحائزة على جائزة نوبل، السيدة نادية مراد عندما سألها ما هو سبب منحك لجائزة نوبل؟”، متسائلا:ً “هل يعقل انه لا يعلم؟”.

وأضاف: “اما اذا كان لا يعلم فتلك كارثة حقيقية، ودليل على الفشل الواضح في فهم ما يجري بالواقع من صراعات وكوارث وانتهاكات تمر بها المنطقة، من قبل صناع القرار في أمريكا”.

واشار البياتي إلى أنه “لا نعتقد من الصحيح الاعتماد كليا على اي دولة في العالم في حل جميع قضايانا، لأن كل الدول تبحث عن مصالحها بالأصل”.

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