حكومة كوردستان تعلن نتائج التحقيق بمقتل الدبلوماسي التركي: عمل ارهابي مقصود

اعلنت حكومة اقليم كوردستان عن نتائج التحقيقات الاولية بمقتل دبلوماسي تركي باطلاق نار في مطعم باربيل عاصمة الاقليم.

وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان في بيان “استناداً إلى نتائج التحقيقات الأولية، فإن حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم في اربيل يوم الأربعاء (الموافق 17/7/2019) واودى بحياة ثلاثة اشخاص، كان عملاً إرهابياً مدبرأ ومقصوداً”.

واضاف، “وإذ نؤكد للرأي العام، أن الجهات المعنية حققت تقدماً في تحقيقاتها بالحادث، نود التأكيد أيضاً على أن الجهات ذات الصلة، ما زالت متواصلة في التحقيق، كما سنحيط الجميع علماً بمراحله تباعاً”.

وقتل دبلوماسي تركي وشخص آخر في هجوم بمدينة اربيل، عاصمة إقليم كوردستان، ظهر امس الاربعاء وتفيد تقارير بأن الدبلوماسي القتيل، الذي كان يتناول طعام الغداء في مطعم حين فتح مسلحون النار، كان نائب القنصل التركي في اربيل، وأن القتيل الآخر مدني كوردي عراقي. وقد تعهدت تركيا بالرد.

وأدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الهجوم بوصفه “شنيعا”.

ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم. ونفت جماعة “حزب العمال الكوردستاني”، التي تقاتل الدولة التركية منذ عقود ولها قواعد في العراق، المسؤولية عن الهجوم.