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لهذه الأسباب لا نستطيع العودة الى شنكال.؟

في الليلة الماضية شاهد الملايين كلمات وترجمة ركيكة وحزينة و لقطات فيديوية منسوبة الى أختنا وبنتنا وناجيتنا ومظلوميتنا ناديا مراد نحن الأيزيديين الشنكاليين وهي ترجو وتطلب من السيد و الرئيس الأميركي الحالي ترامب وحسب ماهو موجود وأدناه ………

https://www.facebook.com/2334027160219175/videos/2263034600624830/UzpfSTEwMDAwMzExMjI5MjMyNzoyMjY3OTk2MDI5OTgwNzg1/

أن يطلب من الحكومتين في أربيل وقبل بغداد بحل مشاكلهما الجغرافية ووووووووولكي تتمكن هي و أهلها وبني جلدتها الأيزيدي الشنكالي سنجار وحتى غير الأيزيديين العودة ومرة أخرى الى قراهم ودورهم (المحروقة والمهدمة في شنكال وكل شنكال المغتصبة بأيدي الشر الأسلامي السني المذهب الداعشي ومن جانب البعض نعم البعض.؟

من الكورد كورمانج المسلمون التدين وأهل شنكال والجيران والكرفان والخرفان والخونة وحرامي الزاد والملح الأيزيدي الطاهر الصادق النيات…………

من جانب الآلاف من العرب المتيوتي وووووو والتلعفري العراقي ووووو الذين تحولوا الى وحوش……….وكلاب وفحول داعشية شرسة بين ليلة وضحايا وقبل وصول التركي والفارسي و العروبي السعودي والمغربي و الأوروبي والأميركي و الشيشاني والصيني وووووووووومن لف لفهم الى شنكال وحرقها وأغتصابها وبأسم الله وكتابه ورسوله ومؤمنيه ……………..

لكن وبكل أسف شديد وكعادة البعض من الكورد المسلمون في دولة أقليم كوردستان العراق ومن خلال موقعي فيسبوك الألكتروني شاهدت وقرأت وحللت العشرات من الردود الغير مؤدبة والغير أنسانية والغير قومية بحق هذه المظلومة ناديا مراد و مدعيآ بأنها قد قدمت شكوى على شعب كوردستان والعكس هو الصح……………..؟

لأجلها وأجلهم وللجميع قررت كتابة ونشر هذه الردود والنقاط والمعلومات الشخصية الرأي ودائمآ لهم و عليهم وعلى كل من تجاوز وسيتجاوز على هذه المظلومة ناديا وأهلها وقومها الأيزيدي الشنكالي وتوجيه تهم )باطلة بحقهم والعكس هو الصح………..

أن الآلاف من الكورد المسلمون في العراق ومنذ عام 1961م هم الخونة والجحوش وتجار القومية والدين والشرف وتربة كوردستان في كركوك وووووقبل شنكال……….؟

نعم وأكرر هم الذين باعوا وسيبيعون أرضهم وعرضهم وشرفهم وقلبهم كركوك وخانقين وليست ناديا مراد )والأيزيديين وليست في يوم الغدر والخيانة الداعشية 3 / 8 / 2014 أنما ومنذ يوم 6 / 3 / 1975م ولحد اليوم.؟

أن هذه المظلومة ناديا على الصح والصواب وليست أنتم يااااااااااااا الفيسبوكيين وممكن أن تكون وتخلق دعوتها هذه الى الرئيس الأميركي الجديد هذا …………

الى وجود حل ومكاسب جديدة وجيدة للقضية الكوردية والكوردستانية في العراق وبعد أن فشل وأخفق (جميع الحركات والأحزاب الكوردية المسلمة القيادات و الرئيس مع جميع أخوتهم في الدين ومن السنة المذهب وقبل الشيعة المذهب الذين قادوا وترأسوا تلك الأنظمة العروبية القاسمية العارفية العفلقية الصدامية المجرمة في بغداد ولحد اليوم………؟

نعم أن جميع القيادات والحركات والأحزاب الكوردية العراقية قد فشلوا وخسروا الرهان والحقوق المطلوبة من أخوتهم المسلمون وقبل ولادة ناديا مراد وأمها الشهيدة والآلاف من الأيزيديات وبالعشرات من السنوات الماضية يااااااااااااااا الآلاف من الخونة والجحوش والمنافقون الكورد على مواقع فيسبوك هذه………….

أنكم الخونة والجحوش والتجار وعلى الخطأ وليست ناديا والأغلبية من الأيزيديين بأستثناء البعض منهم وهم ذلك الأمير الأمراء ومختاري القرى في شنكال الذين ربحوا وكسبوا أموالآ من الحكومة في بغداد ومنذ عام 1956م ولحد اليوم بسبب كثرة الخيانة والتجحش والتجارة الكوردية هنا و هناك ………………….؟

ماذا كسب وربح وأستفاد ناديا مراد والآلاف من الأيزيديين الشنكاليين وحتى مثلهم وقبلهم المئات من الأفراد والعوائل كورمانج المسلمون في شنكال من الجغرافية الكوردية والكوردستانية في شنكال ومنذ عام 1961م ولحد اليوم ياااااااااااا فيسبوكيون الكورد.؟

1.يمكنني القول وأعتبار نفسي كشاهد على العصر وكما تقال أن هناك أكثر من ( 500 ) عائلة أيزيدية ومسلمةكورمانج من أهل شنكال قد رحلوا وقسرآ الى باعه درى الشيخان ودهوك وزاخوا ووصولآ الى أربيل )وعموم كوردستان وبعد يوم 11 / 3 / 1970 أو تلك البيان والأتفاقيات الميتة والهدنة الرباعية بين الكورد والعرب ولحد اليوم………….؟

مثل عائلة وأهل الشهيد سامي شنكالي والمناضلون كريم شنكالي ووزير الداخلية السابق وعلي شنكالي وأل (خدر خلف والخشوليين ووووووووووالمحترمون وجميعآ………

نعم والف والف مرة أكرر أن الكورد المسلمون هم الذين تسببوا الى بيع وفقدان كركوك وشنكال وليست ناديا مراد و الأيزيديين ومعهم كورمانج المسلمون قد طردوا من قراهم وهربوا الى كوردستان وبعد يوم 11 / 3 / 1970م ولحد اليوم……………….؟

2.من كتبوا ووضعوا مادة ( 140 ) الميتة التجارية في الدستور العراقي ومنع تطبيقها وتنفيدها وعودة الشنكاليين من كورمانج المسلمون وقبل الأيزيديين الى شنكال.؟

ناديا مراد …أم فشل وأخفاق جميع القيادات والحركات والأحزاب الكوردية والكوردستانية العراقية الحالية وبعد يوم سقوط البعثيين في 9 / 4 / 2003م ولحد اليوم………..؟

كفى النفاق يااااااااااااا البعض من الخونة والجحوش الكوردية وأستحوا من تكرار كلماتكم وتعليقاتهم الفيسبوكية الغير أنسانية بحق هذه المظلومة ناديا وأعلموا أن الأيزيديين الشنكاليين ومعهم المسلمون الكورمانج مظلومون وتحولوا الى حطب ووقود رخيصة أو الحانا والمانا بين أربيل وبغداد وبعد عام 1961م ولحد اليوم……………

في الختام والعودة الى العنوان وأعلاه ومضمونه وأدناه ولهذه الأسباب لالالالالالالالالالا تستطيع المئات من العوائل الشنكالية المسلمة كورمانج وقبل الأيزيدية المضحية بالغالي والنفيس وهو الروح والدم والمال من أجلتربة وشرف كوردستان وأجبارهم على النفي والهروب والملاحقات والترحيل القسري الى باعه درى )الشيخان ودهوك وزاخو وأربيل ومنذ عام 1975م وقبل ولادة ناديا مراد والهجمة الأسلامية الداعشية الكوردية العربية المشتركة ضدهم في عام 2014م ولحد اليوم……………

بير خدر الجيلكي

المانيا في 19.7.2019

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