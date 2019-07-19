لهذه الأسباب لا نستطيع العودة الى شنكال.؟

في الليلة الماضية شاهد الملايين كلمات وترجمة ( ركيكة ) وحزينة و لقطات فيديوية منسوبة الى أختنا وبنتنا وناجيتنا ومظلوميتنا ( ناديا مراد ) نحن الأيزيديين الشنكاليين وهي ترجو وتطلب من السيد و الرئيس الأميركي الحالي ( ترامب ) وحسب ماهو موجود وأدناه ………

https://www.facebook.com/2334027160219175/videos/2263034600624830/UzpfSTEwMDAwMzExMjI5MjMyNzoyMjY3OTk2MDI5OTgwNzg1/

أن يطلب من الحكومتين في ( أربيل ) وقبل بغداد بحل مشاكلهما الجغرافية ووووووووولكي تتمكن هي و أهلها وبني جلدتها الأيزيدي الشنكالي / سنجار وحتى غير الأيزيديين ( العودة ) ومرة أخرى الى قراهم ودورهم (المحروقة ) والمهدمة في ( شنكال ) وكل شنكال المغتصبة بأيدي ( الشر ) الأسلامي السني المذهب الداعشي ومن جانب ( البعض ) نعم البعض.؟

من الكورد / كورمانج المسلمون التدين وأهل شنكال والجيران والكرفان والخرفان والخونة وحرامي الزاد والملح الأيزيدي الطاهر الصادق النيات…………

من جانب الآلاف من ( العرب ) المتيوتي وووووو والتلعفري العراقي ووووو الذين تحولوا الى وحوش……….وكلاب وفحول داعشية شرسة بين ليلة وضحايا وقبل وصول التركي والفارسي و العروبي السعودي والمغربي و الأوروبي والأميركي و الشيشاني والصيني وووووووووومن لف لفهم الى شنكال وحرقها وأغتصابها وبأسم ( الله ) وكتابه ورسوله ومؤمنيه ……………..

لكن وبكل أسف شديد وكعادة ( البعض ) من الكورد المسلمون في ( دولة ) أقليم كوردستان العراق ومن خلال موقعي ( فيسبوك ) الألكتروني شاهدت وقرأت وحللت العشرات من الردود الغير مؤدبة والغير أنسانية والغير قومية بحق هذه المظلومة ( ناديا مراد ) و مدعيآ بأنها قد قدمت ( شكوى ) على شعب كوردستان والعكس هو الصح……………..؟

لأجلها وأجلهم وللجميع قررت كتابة ونشر هذه الردود والنقاط والمعلومات الشخصية الرأي ودائمآ لهم و عليهم وعلى كل من تجاوز وسيتجاوز على هذه المظلومة ( ناديا ) وأهلها وقومها الأيزيدي الشنكالي وتوجيه ( تهم )باطلة بحقهم والعكس هو الصح………..

أن الآلاف من الكورد المسلمون في العراق ومنذ عام 1961م هم ( الخونة ) والجحوش وتجار القومية والدين والشرف وتربة ( كوردستان ) في كركوك وووووقبل شنكال……….؟

نعم وأكرر هم الذين باعوا وسيبيعون أرضهم وعرضهم وشرفهم وقلبهم ( كركوك ) وخانقين وليست ( ناديا مراد )والأيزيديين وليست في يوم الغدر والخيانة الداعشية 3 / 8 / 2014 أنما ومنذ يوم 6 / 3 / 1975م ولحد اليوم.؟

أن هذه المظلومة ( ناديا ) على الصح والصواب وليست أنتم يااااااااااااا الفيسبوكيين وممكن أن تكون وتخلق دعوتها هذه الى الرئيس الأميركي الجديد هذا …………

الى وجود ( حل ) ومكاسب جديدة وجيدة للقضية الكوردية والكوردستانية في ( العراق ) وبعد أن فشل وأخفق (جميع ) الحركات والأحزاب الكوردية ( المسلمة ) القيادات و الرئيس مع جميع أخوتهم في ( الدين ) ومن السنة المذهب وقبل الشيعة المذهب الذين قادوا وترأسوا تلك الأنظمة العروبية القاسمية العارفية العفلقية الصدامية المجرمة في ( بغداد ) ولحد اليوم………؟

نعم أن جميع القيادات والحركات والأحزاب الكوردية العراقية قد فشلوا وخسروا الرهان والحقوق المطلوبة من أخوتهم المسلمون وقبل ( ولادة ) ناديا مراد وأمها الشهيدة والآلاف من الأيزيديات وبالعشرات من السنوات الماضية يااااااااااااااا الآلاف من الخونة والجحوش والمنافقون ( الكورد ) على مواقع فيسبوك هذه………….

أنكم الخونة والجحوش والتجار وعلى الخطأ وليست ناديا والأغلبية من الأيزيديين بأستثناء ( البعض ) منهم وهم ذلك ( الأمير ) الأمراء ومختاري القرى في شنكال الذين ( ربحوا ) وكسبوا أموالآ من ( الحكومة ) في بغداد ومنذ عام 1956م ولحد اليوم بسبب كثرة الخيانة والتجحش والتجارة الكوردية هنا و هناك ………………….؟

ماذا كسب وربح وأستفاد ( ناديا مراد ) والآلاف من الأيزيديين الشنكاليين وحتى مثلهم وقبلهم المئات من الأفراد والعوائل ( كورمانج ) المسلمون في شنكال من ( الجغرافية ) الكوردية والكوردستانية في شنكال ومنذ عام 1961م ولحد اليوم ياااااااااااا فيسبوكيون الكورد.؟

1.يمكنني القول وأعتبار نفسي كشاهد على ( العصر ) وكما تقال أن هناك أكثر من ( 500 ) عائلة أيزيدية ومسلمة( كورمانج ) من أهل شنكال قد رحلوا وقسرآ الى ( باعه درى ) الشيخان ودهوك وزاخوا ووصولآ الى ( أربيل )وعموم كوردستان وبعد يوم 11 / 3 / 1970 أو تلك البيان والأتفاقيات ( الميتة ) والهدنة الرباعية بين الكورد والعرب ولحد اليوم………….؟

مثل عائلة وأهل الشهيد ( سامي شنكالي ) والمناضلون كريم شنكالي ووزير الداخلية السابق وعلي شنكالي وأل (خدر خلف ) والخشوليين ووووووووووالمحترمون وجميعآ………

نعم والف والف مرة أكرر أن الكورد المسلمون هم الذين تسببوا الى ( بيع ) وفقدان كركوك وشنكال وليست ناديا مراد و الأيزيديين ومعهم ( كورمانج ) المسلمون قد طردوا من قراهم وهربوا الى ( كوردستان ) وبعد يوم 11 / 3 / 1970م ولحد اليوم……………….؟

2.من كتبوا ووضعوا مادة ( 140 ) الميتة التجارية في الدستور العراقي ومنع تطبيقها وتنفيدها وعودة الشنكاليين من ( كورمانج ) المسلمون وقبل الأيزيديين الى شنكال.؟

ناديا مراد …. أم ( فشل ) وأخفاق جميع القيادات والحركات والأحزاب الكوردية والكوردستانية العراقية الحالية وبعد يوم سقوط البعثيين في 9 / 4 / 2003م ولحد اليوم………..؟

كفى ( النفاق ) يااااااااااااا البعض من الخونة والجحوش الكوردية وأستحوا من تكرار كلماتكم وتعليقاتهم الفيسبوكية الغير أنسانية بحق هذه المظلومة ناديا وأعلموا أن الأيزيديين الشنكاليين ومعهم المسلمون الكورمانج مظلومون وتحولوا الى ( حطب ) ووقود رخيصة أو الحانا والمانا بين ( أربيل ) وبغداد وبعد عام 1961م ولحد اليوم……………

في الختام والعودة الى العنوان وأعلاه ومضمونه وأدناه ولهذه الأسباب لالالالالالالالالالا تستطيع المئات من العوائل الشنكالية ( المسلمة ) كورمانج وقبل الأيزيدية المضحية بالغالي والنفيس وهو الروح والدم والمال من أجل( تربة ) وشرف كوردستان وأجبارهم على ( النفي ) والهروب والملاحقات والترحيل القسري الى ( باعه درى )الشيخان ودهوك وزاخو وأربيل ومنذ عام 1975م وقبل ولادة ( ناديا مراد ) والهجمة الأسلامية الداعشية الكوردية العربية المشتركة ضدهم في عام 2014م ولحد اليوم……………

بير خدر الجيلكي

المانيا في 19.7.2019