Posted on by

لودريان لبارزاني: نبقى الى جانبكم في اوقات السلام كما في اوقات الحرب

تلقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، رسالة من وزير الخارجية الفرنسي، عبر فيها عن تثمينه للدور الحاسم الذي مارسه في تمتين العلاقات بين اربيل وبغداد.
وقال جان ايف لودريان مخاطبا بارزاني “ان لكم التجربة والشرعية الكاملة في ادارة سياسة مليئة بالامل لتمتين العلاقات بين بغداد واربيل مع ترسيخ الامن الاقليم والعراق بصورة عامة ازاء اي خطر لعودة ظهور الارهاب وكذلك تنفيذ الاصلاحات اللازمة لتحقيق العيش الرغيد لكوردستان العراق”
واشار الوزير الفرنسي الى “ان فرنسا ستبقى الى جانبكم في اوقات السلام مثلما وقفت معكم في اوقات الحرب، وستكون وفية للعلاقات التاريخية السابقة التي تربط الجانبين والتي جعلها حرب “داعش” امتن، وهي مصرة على التزامها باحترام امال الكورد في اطار عراق موحد واتحادي وديمقراطي”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close