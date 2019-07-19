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نجل شقيق رئيس اقليم كوردستان ينجو من هجوم اربيل ويقاضي قنوات اعلامية

اعلن متين دلوڤان بارزاني يوم الخميس عن نجاته من الهجوم المسلح الذي وقع امس في مطعم وسط مدينة اربيل.

واوضح بارزاني في بيان اليوم انه “عندما وقع الهجوم امس الاربعاء في المطعم في اربيل كنت انا وعدد من الاصدقاء هناك لتناول وجبة الغداء شأننا شأن العشرات من المواطنين”.

واضاف “نحمد الله اننا جميعا قد نجونا ولم نصب، ولكن للاسف اصيب اخرون وسقطوا ضحايا لذلك الهجوم”.

ولفت بارزاني الى ان “بعض القنوات الاعلامية غير المسؤولة استغلت تواجدي داخل المطعم لأغراض اخرى ونشروا اخبارا لا اساس لها”.

واعلن انه سيلجأ الى القضاء بما يخص هذا الملف، وسيرفع دعوى قانونية ضد تلك القنوات.

وقتل نائب القنصل التركي العام في اربيل ومعه مواطنان اثنان من اقليم كوردستان بهجوم مسلح وقع بعد ظهر امس الاربعاء داخل مطعم وسط مدينة اربيل.

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