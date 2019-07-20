استثمار البرلمان العراقي تفجرها: مطار بغداد تم بيعه لصديق ترامب

كشف عضو بلجنة الاستثمار والاقتصاد البرلمانية، عن عملية بيع لمطار بغداد الدولي، من خلال عقد الاستثمار الاراضي المحيطة بالمطار.

وقال النائب عبدالله الخربيط، ان “مطار بغداد الدولي، تم بيعه وتم اعطاؤه هدية الى شركة اجنبية خاسرة، حتى تستغني بأموال وثورات الشعب العراقي، فهذه قطعة الأرض ثروة عراقية”.

وبين الخربيط، ان “ما حدث هو سرقة بواضح النهار، فهي خارج ضوابط الاستثمار وخارج تعليمات الاستثمار”، مضيفا ان “صاحب الشركة هو صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولهذا تم اهداؤه اجزاءً كبيرة من محيط بغداد.”

واثارت قضية استثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي جدلاً بعد الحديث عن عملية تغيير ديمغرافي تستهدف مناطق محيط العاصمة او ما يعرف بحزام بغداد.

إلا ان الهيئة الوطنية للاستثمار كشفت عن قيام لجنة مشتركة بتثبيت حدود مشروع محيط مطار بغداد الدولي الذي يهدف الى انشاء مراكز اقتصادية وتجارية على غرار المدن العالمية واستبعاد تداخله مع اراضي الملكية الخاصة.

وطالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس الوزراء بايقاف استثمار محيط بغداد، بايقاف استثمار محيط بغداد لورود شكاوى على وجود مخالفات قانونية وهدر للمال العام.