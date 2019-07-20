الخزعلي يعد ادراج امريكا شخصيات عراقية ضمن العقوبات “تدخلا سافرا”

وصف زعيم جماعة “عصائب اهل الحق” قيس الخزعلي يوم الجمعة ادراج امريكا قياديين في الحشد الشعبي والمحافظ السابق لنينوى نوفل سلطان والمحافظ السابق لصلاح الدين احمد عبد الله الجبوري بـ”التدخل السافر”.

وكتب الخزعلي في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا ان “إصدار الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شخصيات عراقية يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي”.

واضاف “اعتقد ان المطلوب منا جميعا ادانة هذا الفعل من حيث المبدأ بغض النظر عن المواقف السياسية”.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوي على فساد.

وشملت العقوبات ريان الكلداني قائد فصيل “بابليون” التابع للحشد الشعبي، كما شملت عقوبات واشنطن وعد قدّو زعيم ميليشيا الشبك في سهل نينوى، وكذلك نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق. كما شملت العقوبات الأميركية أحمد الجبوري رئيس تحالف المحور ومحافظ صلاح الدين سابقا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع، في 24 يونيو الماضي، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله خامنئي.

كما طالب إيران بوقف رعايتها للإرهاب، موضحا أن العقوبات تأتي رداً على إسقاط طهران للطائرة الأميركية المسيرة مؤخرا.