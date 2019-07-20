العراق يشكل لجنة للتحقيق بقصف جوي استهدف الحشد الشعبي

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوم الجمعة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حاول القصف الذي استهدف معسكرا للحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان صادر عن خلية الاعلام الامني في بيان اليوم ان اللجنة مؤلفة من قيادة العمليات المشتركة وممثلين من قيادة القوة الجوية وقيادة الدفاع الجوي وهيئة الحشد الشعبي لبيان حقيقة ما حصل في معسكر الشهداء للواء 16 حشد شعبي الذي تعرض فجر هذا اليوم الى ضربة من طائرة مسيرة مجهولة.

وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مهدي تقي الآمرلي قد اعلن في وقت سابق من اليوم في بيان ان طائرة مسيرة مجهولة قامت بقصف معسكر “الشهداء” للحشد الشعبي في اطراف منطقة امرلي بمحافظة صلاح الدين.

واستهدفت الطائرة المسيرة التي رجح الآمرلي المقرب من الحشد الشعبي ان تكون تابعة لتنظيم داعش معسكرا للحشد التركماني.

من جهته قال مصدر مسؤول في الحشد ان القصف دمر مصنعا لتصنيع صواريخ الكاتيوشا واعادة تأهيل صواريخ نوع سكود العدد 5 صواريخ.

واضاف المصدر ان القصف اسفر عن مقتل 3 ايرانيين مشرفين على التورنات والتأهيل واثنين من الحشد واصابة اثنين آخرين ايضا في اللواء 16 التابع لأبي رضا النجار المقرب من بدر والحرس الثوري الايراني.

الى ذلك افادت خلية الإعلام الامني في بيان بتعرض معسكر “الشهداء” في منطقة آمرلي التابع الى ل 16 حشد شعبي فجر اليوم في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة والساعة الثانية وعشرين دقيقة الى قصف برمانة ألقتها طائرة مسيرة مجهولة وأدى القصف الى جرح اثنين.