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امريكا ترصد 500 الف دولار لإعادة بناء اقدم معبد للإيزيديين في كوردستان

اعلن السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر يوم الخميس عن تخصيص بلاده 500 الف دولار لإعادة بناء معبد لالش للكورد الايزيديين.

وقال تولر في مؤتمر صحفي عقده عقب زيارة المعبد اليوم، انه “من دواعي سروري ان اعلن عن رصد الولايات المتحدة مبلغا قدره 500 الف دولار لمشروع اعادة بناء وتأهيل معبد لالش”، مردفا بالقول ان فرقا متخصصة من ولاية بنسلفانيا ستشرف على المشروع.

واضاف ان “امريكا تدعم عددا من المشاريع التراثية في العراق منها متحف الاثار في بغداد وقلعة اربيل اضافة الى التعاون مشاريع اعادة بناء الاماكن الاثرية المدمرة في مدينة الموصل”.

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