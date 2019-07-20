بعد اعتقال المنفذ .. حكومة كوردستان تشيد بالقوات الامنية وتتوعد بقية المتورطين بهجوم اربيل

بعد اعلان “جهاز مكافحة ارهاب كوردستان” بعد ظهر اليوم اليوم السبت ، اعتقال المنفذ الرئيسي لحادثة إطلاق النار داخل مطعم في مدينة اربيل يوم الأربعاء الماضي ، ذهب ضحيتها دبلوماسي تركي واثنين من مواطني اقليم كوردستان تصادف وجودهم في المكان ، قالت حكومة الإقليم ، في بيان رسمي إن جهود الأجهزة الأمنية لن تتوقف حتى اعتقال كل المتورطين في هذه الجريمة .

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان أعلن اعتقال منفذ جريمة الاغتيال ويدعى “مظلوم داغ” وذلك بعد يوم واحد فقط من تعميم صورته في وسائل الاعلام .

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان في بيان ، إن ” قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان تمكنت من اعتقال المشرف والمنفذ الرئيسي لحادثة إطلاق النار داخل مطعم في اربيل، بعد حملة تفتيش واسعة من قبل قوات الآسايش (الامن)”.

وجاء في البيان “في الوقت الذي نثني فيه على قوات الآسايش ومكافحة الإرهاب لسرعتها في القبض على أحد المتورطين بالحادثة، فإننا نود أن نشكر مواطني كوردستان لتجاوبهم السريع وحرصهم على مساعدة الأجهزة الأمنية”.

وأضاف البيان ” نطمئنكم بأن التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية ، لا تزال مستمرة، ولن تتوقف حتى يتم اعتقال جميع المتورطين”.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أدانت “العمل الارهابي المقصود والمدبر” ، وقالت إنها لن تسمح لأي أحد بأن يزعزع أمن الإقليم واستقراره.