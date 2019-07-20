تحذيرات لمئات الملايين من البشر: 3 موجات حرارة تجتاح العالم

أطلقت مراكز الأرصاد الجوية العالمية تحذيرات من 3 موجات حرارة مرتفعة تجتاح عدة قارات في العالم، ما يعرض ملايين البشر إلى الخطر.

بالصدد، يقول خبير الأرصاد الجوية الدكتور ياسر عاجوقة: «لعله من النادر في تاريخ الأرصاد الجوية العالمية أن يتم تسجيل 3 موجات حارة تجتاح 3 إلى 4 قارات خلال أسبوع واحد فقط ».

ويضيف عبر صفحته في ‹فيس بوك› قائلاً: «في الوقت التي تتحضر فيه معظم منطقة الشرق الأوسط لاستقبال موجة حارة جديدة يتوقع أن تسجل فيها العراق والكويت درجات حرارة قياسية (تتجاوز الـ 50 درجة مئوية)، تتحضر دول غرب أوروبا (إسبانيا + فرنسا + ألمانيا …) هي الأخرى لاستقبال موجة حارة جديدة هذا الأسبوع يتوقع أن تلامس فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وبخاصة في فرنسا».

ويشير إلى أنه «وبالرغم من أن هذه الموجة الحارة الأوروبية ستكون أقل شدة من سابقتها التي حطّمت فيها أرقاما حرارية قياسية قاربت الـ 46 درجة مئوية في فرنسا، إلا أن هذه الموجة ستتميز بالامتداد حيث من المتوقع أن يستمر تأثيرها لعدة أيام هناك» .

ويتابع «كذلك فإن ثلث الولايات الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية تتأثر حالياً بموجة حارة وُصفت بـ (الخطيرة والتاريخية) ومن المتوقع أن يستمر تأثيرها ليوم غد أيضاً ومن المتوقع أن تقترب درجات الحرارة فيها من مستوى 38 درجة مئوية، في ظاهرة غير معتادة من قبل، ولذلك اُطلقت التحذيرات لأكثر من 175 مليون شخص في تلك المناطق».

ويلفت الدكتور عاجوقة إلى أن مصطلح «موجة حارة» يطلق في كثير من المدن والبلدان الأوروبية والأمريكية عندما تتخطى درجات الحرارة فيها مستوى (30) درجة مئوية فقط، وقد تكون مدن داخلية وليست ساحلية، وذلك يتعلق بالموقع الجغرافي والارتفاع عن سطح البحر ومستوى الرطوبة واعتبارات أخرى تتعلق بالنهاية بما يسمى «درجة الحرارة المحسوسة والمعهودة»، وليس بدرجة الحرارة المسجلة عن طريق أجهزة قياس درجات الحرارة فقط .