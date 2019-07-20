Posted on by

تركيا تعلن تدمير “اهداف” لحزب العمال داخل العراق “استنادا لحقها الدولي”

اعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير “اهداف” لحزب العمال الكوردستاني بعملية جوية وصفتها بالواسعة شمالي العراق بالتحديد في اقليم كوردستان.
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن سلاح الجو نفذ العملية في منطقة “قره جاق” شمالي العراق، ليلة الخميس-الجمعة، وشاركت فيها طائرات مسيرة استخدمت ذخيرة محلية الصنع في ضرب الأهداف الإرهابية.
وأكد البيان أن العملية أسفرت عن تدمير مخابئ ومغارات لمنظمة “بي كا كا”، بالتنسيق مع غرفة عمليات “عملية المخلب” المستمرة في منطقة هاكورك شمالي العراق منذ مايو/ أيار الماضي.
وأضاف “العملية جرت إستنادا الى حقوقنا المنبثقة عن القانون الدولي، وبذلت أقصى درجات الحيطة لمنع تضرر المدنيين”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close